Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KO-MEK uygulamalı tiyatro branşı kursiyerleri, sahneledikleri 'Cigabaytı Yüksek Oyun' adlı eserle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Halk Evi Genç Sahne'de sahnelenen oyun, salonu dolduran tiyatroseverlerden tam not alarak ayakta alkışlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Toplam 21 kursiyerin 5 ay boyunca aralıksız sürdürdüğü yoğun prova sürecinin ardından sahneye taşıdığı oyun, hem eğlenceli hem de düşündürücü içeriğiyle dikkat çekti.

Profesyonel bir disiplinle hazırlanan gösteride kursiyerlerin performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

KO-MEK'in sanat ve kültür alanındaki eğitim faaliyetlerinin bir ürünü olan tiyatro gösterisi, kursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sunarken özgüvenlerini artırmaları açısından da önemli bir deneyim oldu.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI MİZAHİ DİLLE ANLATILDI

'Cigabaytı Yüksek Oyun' adlı eser, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren dijital bağımlılık konusunu ele aldı. Bu kapsamda günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, sosyal medya ve sanal dünya üzerinden kurulan ilişkiler mizahi bir dille sahneye taşındı. Oyunda aile içi iletişimin zayıflaması, yüz yüze sohbetlerin azalması ve bireylerin dijital dünyada kaybolması gibi güncel sorunlara göndermeler yapılarak, izleyicilere hem kahkaha hem de farkındalık dolu anlar yaşatıldı.

Oldukça yoğun katılımın olduğu tiyatro gösterimine Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İdare Şube Müdürü Özcan Mumcu da katıldı. Program sonunda kursiyerleri tebrik eden Mumcu, KO-MEK'in sadece mesleki değil, sanatsal ve kültürel gelişime de büyük önem verdiğini vurguladı.

BU GURUR KO-MEK VE KURSİYERLERİNİN

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gece, oyuncuların toplu selamıyla sona erdi. KO-MEK tiyatro branşı kursiyerleri ise aylar süren emeklerinin karşılığını dopdolu bir salon ve coşkulu alkışlarla almanın mutluluğunu yaşadı.