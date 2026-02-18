İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde kapasitesi üç katın üzerine çıkarılan yeni tiyatro salonu tamamlanma aşamasına gelirken, Fatma Başkan salonun hem belediye hem de yerel tiyatrolara ev sahipliği yapacağını açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sanat Akademisi tiyatro bölümünde genç yeteneklere daha geniş imkanlar sunmak amacıyla büyütülen tiyatro salonunda incelemelerde bulundu.

Kapasitesi artırılan ve teknik altyapısı güçlendirilen yeni salon, hem belediye tiyatrosuna hem de yerel tiyatro topluluklarına ev sahipliği yapacak.

FATMA BAŞKAN YENİ SALONU VE SAHNEYİ TANITTI

Fatma Başkan incelemeler sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Sanat Akademisi tiyatro salonumuzu ve sahnemizi büyütmek üzere çalışmalara başlamıştık.

İzmit Belediye Tiyatromuzu geliştirmek ve yerel tiyatrolara daha fazla destek verebilmek için kapasitemizi, teknik imkanlarımızı ve fiziki koşullarımızı artırıyoruz. Kendi ekip arkadaşlarımızın emeğiyle oluşturduğumuz yeni tiyatro sahnemizde ve salonumuzda artık sona yaklaştık.

'KAPASİTE 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKARILDI'

Önceden yaklaşık 30 kişilik olan salon kapasitemizi 100'ün üzerine çıkardık. Alanımızı genişlettik ve daha profesyonel sistemler kurduk. 40 metrekarenin üzerinde, standartların üstünde bir sahne oluşturduk.

Tüm ekipmanlarımız tamamlandı, montaj süreçleri sürüyor. Son temizliklerin ardından bu salonda hem kendi oyunlarımız hem de özel tiyatroların oyunları seyirciyle buluşacak. Giriş-çıkış alanları, kulis, yangın önlemleri ve salon dışındaki bekleme alanları da tamamlandı.

'BURADA BOL BOL TİYATRO VE SANAT OLSUN İSTİYORUZ'

Bu alanı yalnızca kendi kullanımımız için değil, dışarıdan gelecek sanatçılar için de erişilebilir hale getiriyoruz. Burada bol bol tiyatro ve sanat olsun istiyoruz. Sanatın kalbi olan İzmit bizim için çok kıymetli. Ödüllü Sanat Akademimizin müzik, tiyatro ve dans alanlarında daha da büyümesi için yoğun emek veriyoruz.

'ÖZ GÜCÜMÜZLE YAPTIK'

Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Plan ve projeleri kendi mimarlarımız hazırladı, birçok üretim atölyelerimizde yapıldı. Biz sadece malzemeleri temin ettik; tüm işçilik kendi ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Her şeyi öz gücümüz ve imkanlarımızla yapmaya gayret ediyoruz. Tiyatro salonunun büyümesi bizim için çok değerli. Yerel tiyatrocu arkadaşlarımıza da müjde vermek isterim; bu sahneyi sizler de kullanabileceksiniz. Hayırlı, uğurlu olsun.'

SANAT AKADEMİSİ'NDE YENİ OYUNLAR YOLDA

İzmit'in kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahip olan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, her yaştan bireyi sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Geniş eğitim yelpazesi ve deneyimli eğitmen kadrosuyla özellikle tiyatro alanında her yıl yüzlerce yeteneği keşfeden akademi, yıl sonu gösterileriyle de büyük ilgi görüyor.

Yetişkinler ve çocuklar için eğitimlerin sürdüğünü belirten İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncuları ise, yakın zamanda yeni oyunların seyirciyle buluşacağının müjdesini verdi.