Bursa Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ve birliktelik ruhunu bu yıl da yaşatıyor. Bu kapsamda, 64 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtımına başlandı. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere iftar yemeği de sunulacak.

BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Nilüfer Belediyesi, gerek verdiği iftarlarla gerekse de erzak kolisi destekleriyle Ramazan ayında da dayanışmayı büyütüyor.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı destekleri kapsamında bu ay da ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi desteği sağlıyor. Belediyeye başvuran veya muhtarlıklar aracılığıyla tespit edilen ailelere yönelik erzak kolisi dağıtımı başladı.

Erzak kolilerinde temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla yerel üreticiden alınan ürünler de yer alıyor. Hazırlanan paketlerde toz şeker, çay, zeytin, ayçiçeği yağı, domates salçası, tarhana, erişte, tuz, buğday unu, fasulye, kırmızı mercimek, bulgur, osmancık pirinci, yeşil mercimek ve nohut bulunuyor.

İFTAR YEMEĞİ DAĞITILACAK



Nilüfer Belediyesi, erzak dağıtımının yanı sıra iftar yemeği de dağıtacak. Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde hazırlanan günlük 400 kişilik iftar yemeği, ihtiyaç sahibi ailelere sunulacak. Koza Kütüphane Nilbel Kafe'de de Tophane Rotary Kulübü iş birliğiyle her gün 500 öğrenciye iftar yemeği ikramı gerçekleştirilecek.





NİLÜFER'DE KİMSE KENDİSİNİ YALNIZ HİSSETMİYOR



Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan ayının aynı zamanda paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı bir dönem olduğunu söyledi. Nilüfer'de kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Paylaştıkça çoğalan bereketin huzurunu birlikte yaşıyoruz' dedi.