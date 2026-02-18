Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ve beraberindeki heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

MANİSA (İGFA) - Ziyaret kapsamında, 2023 yılında Kardeş Belediye Protokolü imzalanan Azerbaycan'ın Şirvan Şehri İcra Hakimiyeti Başkanı Vali İlqar Abbasov'un ve Şirvan Belediye Başkanının selamları başkan Dutlulu'ya ileten Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül, önümüzdeki aylarda Şirvan şehri yetkilileri tarafından Azerbaycan'a resmi bir davet yapılmasının planlandığı bilgisi paylaştı.

Başkan Besim Dutlulu ise kardeş Belediye Şirvan'dan, Mesir Macunu Festivali için gelecek heyeti en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, nazik davet düşüncesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarete, Türkiye-Azerbaycan İş Geliştirme Komitesi'nden iş insanları Sedat Ergin, Serdar Yılmaz ve Servet Güngör; Kadın Kolları'ndan Firuze Madatlı ve Filiz Kayatepe; Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Temsilciliğinden Yasef Aliyev ile başkan yardımcısı Serhat Hoşgül de katılım sağladı.

Başkan Şentürk Hoşgül, Azerbaycan diasporası olarak Şehzadeler Şehri Manisa'da son dört yılda 50'nin üzerinde programa imza attıklarını ifade ederek, sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerin yanı sıra gençlik kampları, geziler ve ziyaretler düzenlediklerini belirtti.

Ayrıca, birçok Azerbaycanlı yetkiliyi yerel yönetimlerin desteğiyle şehirde ağırladıkları bilgisini veren Hoşgül, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan akademik ve kültürel projelerle çalışmaların devam edeceğini belirterek, iki kardeş ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi ve şehrimize katma değer sağlanması amacıyla 'Bir Millet, İki Ekonomi' mottosuyla hareket ettiklerini söyledi.

Bu doğrultuda genç girişimciler ve iş insanları ile birlikte Azerbaycan'a ticari ve kültürel bir ziyaret planladıklarını dile getiren hoşgül, 30 Nisan tarihinde planan Bakü İle Kardeş Şehir olan İzmir'in 40. yıldönümü dolayısı yapılacak kutlama etkinliğine İzmir Azerbaycan Derneği'nin davetini de iletti.

Ziyaretin sonunda, dernek üyesi filografi ustası Süleyman Terzi tarafından hazırlanan Türkiye-Azerbaycan temalı tablo ile Bakü motifli bir tabak günün anısına sayın Besim Dutlulu'ya hediye edildi.