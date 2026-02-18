İzmir girişimcilik ekosistemine yeni bir ivme kazandırması hedeflenen BİGGSİNERJİ Programı'nın lansman toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Geniş katılımla düzenlenen lansman programına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın yanı sıra Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Felekoğlu, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İnan ile program paydaşları ve çok sayıda girişimci katıldı.

Programda, TÜBİTAK tarafından yürütülen Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG) hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Girişimcilere sunulacak hibe destekleri, başvuru süreçleri ve iş fikirlerinin ticarileştirilmesine yönelik sağlanacak rehberlik mekanizmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

GİRİŞİMCİLERE HİBE VE TİCARİLEŞME DESTEĞİ

BİGGSİNERJİ Programı kapsamında girişimci adaylarının; yenilikçi iş fikirlerini geliştirme, yatırımcıya erişim sağlama ve teknoloji odaklı projelerini pazara taşıma süreçlerinde mentorluk desteği alacağı vurgulandı.

Ayrıca, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek ağ yapısının girişimcilere stratejik avantaj sağlayacağı ifade edildi.

'GELECEK, ÜRETENLERİN OLACAK'

Lansmanın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, girişimcilik ve inovasyonun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Hangi alanda olursa olsun; gelecek, araştırmacılarındır ve üretenlerin olacak. Girişimcilik ekosistemine katkı sunan ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini destekleyen BİGGSİNERJİ Programı'nın, ülkemizin teknoloji ve inovasyon kapasitesine önemli katkılar sağlayacağına canı gönülden inanıyorum.'

YOL HARİTASI VE YENİ DÖNEM HEDEFLERİ PAYLAŞILDI

Etkinlikte BİGGSİNERJİ Programı'nın kapsamı, destek mekanizmaları ve yeni dönem stratejileri kamuoyuyla paylaşıldı. Deneyim aktarımı bölümünde daha önce destek almış girişimcilere söz verilirken, program paydaşlarına plaket takdim edildi. Lansman, fuaye alanında gerçekleştirilen ziyaret ve networking görüşmeleriyle sona erdi.