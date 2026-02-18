Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen Arif Yıldıray Hatunoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti heyeti, Hatunoğlu'nu makamında ziyaret etti.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen Arif Yıldıray Hatunoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti heyeti, Hatunoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete Cemiyet Başkanı Nihat Aydın, Hakimiyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ercan Demir, Gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İhsan Adıgüzel katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Ağrı'daki sivil toplum yapısı, esnafın yaşadığı ekonomik sorunlar ve bu sorunların kamuoyuna doğru şekilde yansıtılması konusu ele alındı. Hatunoğlu, medyanın kamuoyunu aydınlatma noktasındaki rolünün son derece önemli olduğunu vurgulayarak, esnafın sesi olmak adına basınla güçlü bir iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.

'Medya bizim için kıymetlidir. Esnafın sorunlarını kamuoyuna ulaştırmak adına zaman zaman basın açıklamaları ve basın toplantıları düzenleyeceğiz. Şeffaf ve iletişime açık bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz' diyen Hatunoğlu, yeni dönemde aktif ve sahaya dayalı bir çalışma modeli benimsediklerini belirtti.

'YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR'

Önümüzde birkaç oda seçiminin daha bulunduğunu hatırlatan Hatunoğlu, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları için yeni bir dönemin başlayacağını dile getirdi. 'Ramazan ayından sonra yeni bir sürece giriyoruz. Seçim gündemi sona erdiğinde artık tüm odalar sahada aktif, üretken ve çözüm odaklı bir çalışma içine girecek. Toplumun her kesiminden gördüğümüz teveccüh omuzlarımızdaki sorumluluğu artırıyor. Kısa süre içinde bir yol haritası belirleyerek bunu kamuoyuyla paylaşacağız' dedi.

MEDYADAN TAM DESTEK

Ziyarette konuşan Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın da Arif Yıldıray Hatunoğlu'nu tebrik ederek, yeni dönemin Ağrı esnafı için hayırlı olmasını temenni etti. Aydın, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere Hakimiyet Gazetesi, ve Hürses gibi yerel yayın organlarının, esnaf adına çalışan ve üreten tüm oda başkanlarının yanında olacağını ifade etti.