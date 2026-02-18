İzmir Karabağlar Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı Dış Paydaşlar Toplantısı'nı gerçekleştirerek ilçede hak odaklı, eşitlikçi ve erişilebilir hizmet anlayışını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Toplantıda; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşların görüş ve önerileri alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.

BAŞKAN KINAY: 'EŞİTLİK SÖZDE DEĞİL, EYLEMDE OLACAK'

Toplantıda konuşan Başkan Helil Kınay, ilçede herkes için adil, erişilebilir ve hak odaklı bir yaşamın sağlanmasının belediyenin önceliği olduğunu vurguladı. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın yalnızca bir belge değil, somut adımlar içeren bir yol haritası olduğunu ifade eden Kınay, Karabağlar'da fiziki dönüşüm kadar toplumsal ve hizmet odaklı dönüşümü de hedeflediklerini belirtti.

Hazırlanan planların kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Kınay, belediyeciliği yalnızca hizmet üretmek değil, toplumsal sorumluluk almak olarak gördüklerini söyledi. Katılımcı ve planlı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Kınay, 'Gerçek bir dönüşüm iradesi ortaya koyuyoruz. Karabağlar'da somut ve hissedilir bir değişim yaratmak istiyoruz' dedi.

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve mücadele arkadaşlarını da minnetle yâd eden Kınay, Cumhuriyet'in eşitlik ilkesine vurgu yaparak 'ben değil biz' anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

YEREL EŞİTLİK KURUMSAL SORUMLULUK

Karabağlar Belediyesi'nden Avukat Dilara Rodos, planın ölçülebilir ve uygulanabilir bir politika çerçevesi olduğunu belirtti. Yerel eşitliğin, belediye hizmetlerinin tüm bireyler için ayrım gözetmeksizin erişilebilir ve adil dağıtılmasını kapsadığını ifade etti. Planın eğitim, istihdam, sağlık, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kentsel hizmetler gibi temel alanlarda yapılandırıldığını söyleyen Rodos, koordinasyonun Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini, uygulamanın ise tüm müdürlüklerin ortak sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

MECLİS ÜYELERİNDEN EŞİTLİK VURGUSU

Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve Meclis Üyesi Nurcan Pirgan Çakır, afetlerde kadınların daha fazla zarar gördüğüne dikkat çekerek, afet anında kadınların üstlendiği çoklu sorumlulukların riskleri artırdığını ifade etti. İlk müdahale sonrasında kadınlara, erkeklere ve dezavantajlı gruplara ihtiyaçlarına göre farklı hizmetler sunulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda söz alan Meclis Üyesi Ezgi Aktaş, yapılan çalışmaların ortak bir dönüşüm yol haritası olduğunu belirterek, kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasının önemine değindi.

Kapanış konuşmasını yapan Meclis Üyesi Rahile Yeni ise Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın seçim döneminde ortaya konulan politikaların somut bir adımı olduğunu belirtti. Planın kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Yeni, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının toplumsal dönüşüm için kritik olduğunu ifade etti.

Hakların mücadeleyle kazanıldığını hatırlatan Yeni, eşitlik sürecinin yalnızca kadınların değil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Hazırlanan planın takipçisi olacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıda diğer katılımcılar da yazılı ve sözlü görüşleriyle sürece aktif katkı sundu. Toplantıda ayrıca Karabağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi verildi.