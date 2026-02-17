Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında 718 milyon 504 bin 896 TL yatırım bedeliyle 152 bin 721 metre atık su şebeke hattı imalatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kentin geleceğine yönelik güçlü yatırımlarını kararlılıkla sürdürürken, ihtiyaç önceliğine göre belirlenen projelerle Kayseri'nin altyapısını daha modern, daha güçlü ve daha sürdürülebilir hale getirmeye devam ediyor.

'Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren KASKİ, kent genelinde önemli altyapı yatırımlarına imza attı. Bu kapsamda 2025 yılında, 152 bin 721 metre uzunluğunda atık su şebeke hattı imalatı gerçekleştirilerek Kayseri'nin altyapı kapasitesi önemli ölçüde güçlendirildi.

Başkan Büyükkılıç, merkez-kırsal ayrımı yapmadan titizlikle yürütülen çalışmalarla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedeflediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, halkımızın tamamına kusursuz ve sürdürülebilir hizmet sunma yolunda emin adımlarla ilerlerken, belediyemize bağlı tüm kurumlarımız da aynı özveriyle çalışmaktadır.

Her geçen gün yeni projelerle Kayseri'mizi dünya kenti yapma yolunda önemli katkılar sunuyoruz. Teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak abone memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Tüm çalışmalarımız memleketimiz ve vatandaşlarımız içindir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek demektir. Bu bilinçle tüm birimlerimiz gece gündüz demeden fedakârca çalışmaktadır. Gerçekleştirilen yatırımlarımız kentimize hayırlı olsun. Aynı azim ve kararlılıkla hizmetlerimiz