Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bahçeşehir Bağlantı Yolu Düzce istikameti Koçyazı mevkisinde meydana gelen kazada, O.C. idaresindeki 81 HO 1027 plakalı şehir içi otobüsü, durakta yolcu indirmek için durdu.

Düzce'de otomobil ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

