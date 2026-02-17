Düzce'de otomobil ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bahçeşehir Bağlantı Yolu Düzce istikameti Koçyazı mevkisinde meydana gelen kazada, O.C. idaresindeki 81 HO 1027 plakalı şehir içi otobüsü, durakta yolcu indirmek için durdu.
Aynı yönde seyreden C.B. yönetimindeki 81 TC 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.