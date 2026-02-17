Jandarma'nın 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve banka kartı' operasyonunda yaklanan 86 şüpheliden 60'ı tutuklandı. 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheliye ise adli kontrol uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 il merkezli düzenlenen geniş çaplı operasyonda, hesaplarında toplam 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlenen 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 60'ı tutuklanırken, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi; diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele birimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) desteğiyle; Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir merkezli operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirinin transferine aracılık ettikleri, vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtıp 'uzlaşı parası' talebiyle dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla mağduriyet oluşturdukları tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli dokümanlara el konulurken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi.

