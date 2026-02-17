İstanbul'da yürütülen soruşturmada 25 şüpheliden 17'si yakalandı, 52 gramdan fazla marihuana ele geçirildi. Firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'kamuoyunca bilinen şahıslara' yönelik uyuşturucu suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen soruşturmada, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu kullanmak' ve 'kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarına ilişkin deliller değerlendirildi.

Bu kapsamda haklarında işlem yapılan 25 şüpheliden 17'si, saat 02.00'de gerçekleştirilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 52,46 gram marihuana ele geçirildi. Firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık, her türlü suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.