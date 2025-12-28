Toplumun huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihtiyaç anında vatandaşların yardımına koşarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehrin huzur ve güvenliğini sağlama görevini sürdürürken, sosyal sorumluluk anlayışıyla da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Zaman zaman ilacını alamayan bir vatandaşa yardım eli uzatan, kaybolan çocukları ailelerine kavuşturan zabıta ekipleri, bu kez de yaşlı bir teyze ile sokakta kalan bir vatandaşa destek oldu.

Zabıta ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yardım başvurusunda bulunmak üzere gelen yaşlı bir vatandaşı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenli bir şekilde evine ulaştırdı. Zabıta ekiplerinin bu duyarlı yaklaşımı, toplumun her kesimine uzanan sosyal belediyecilik anlayışının da sahadaki yansıması oldu.

Öte yandan ekipler, Darıca Millet Bahçesi'nde gidecek yeri bulunmadığını tespit ettiği bir vatandaşa yardım elini uzattı. İlgili ekiplerle irtibata geçen ekipler, vatandaşı Büyükşehir'in Gebze'deki Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirdi.