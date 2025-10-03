İzmir'de Narlıdere Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına çanta ve kırtasiye seti desteği sağlıyor

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik çanta ve kırtasiye seti desteğini başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek olan destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve temel kırtasiye malzemeleri ulaştırılacak.

İlkokul öğrencilerine verilen çantanın içerisinde yaş grubuna göre kalem, defter, silgi, cetvel gibi kırtasiye malzemeleri yer alacak. Başvurular ise Narlıdere Belediyesi Komşu İletişim Merkezi tarafından alınacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurusu uygun bulunan ailelere çantalar teslim edilecek.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, halkçı belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, 'Öğrenci kardeşlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmak, onların geleceğe umutla bakmalarına katkı sağlamak bizim için en kıymetli görevlerden biri. Çanta ve kırtasiye seti desteğimizle de her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Narlıdere'mizde hiçbir çocuğun eksiklik yaşamaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.