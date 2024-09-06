Bunlar da ilginizi çekebilir

Değişen otobüs ve tramvay sefer saatlerine vatandaşlar www.kocaeli.bel.tr/hatlar/ ve e-Kocaeli mobil uygulamalarından ulaşabilecek.

Tramvay sefer saatlerinde de kış uygulaması kapsamında değişikliğe gidildi.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla birlikte kış sefer saatleri adı altında otobüs ve tramvayların sefer saatlerinde değişiklik yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül 2024 Pazartesi itibarıyla otobüs ve tramvaylarda kış sefer saatleri uygulamasına geçiyor KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kış sefer saatleri uygulamasına geçiyor.