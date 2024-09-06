Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül 2024 Pazartesi itibarıyla otobüs ve tramvaylarda kış sefer saatleri uygulamasına geçiyorKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kış sefer saatleri uygulamasına geçiyor.
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla birlikte kış sefer saatleri adı altında otobüs ve tramvayların sefer saatlerinde değişiklik yapılacak.
Tramvay sefer saatlerinde de kış uygulaması kapsamında değişikliğe gidildi.
Değişen otobüs ve tramvay sefer saatlerine vatandaşlar www.kocaeli.bel.tr/hatlar/ ve e-Kocaeli mobil uygulamalarından ulaşabilecek.
Kaynak: igf