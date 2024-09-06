Saros'ta yapay resif projesi kapsamında batırılan gemi, dalgıçlar tarafından görüntülendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Projesi 2009 yılında başlayıp Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan önderliğinde 2014 yılında ESTAB Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından gerçekleştirilen ve batırılan gemi, Mavi Ege Dalış Merkezi Serdar Savaşal tarafından görüntülendi.

Keşan'a bağlı Mecidiye Köyü İbrice Limanı açıklarında 40 metrede batırılan TCSG 122 Sahil Güvenlik Botu, yerli ve yabancı dalgıçların merakla gelip gördükleri yerler arasında bulunuyor.

Dalgıç Serdar Savaşal, resif projesi dahilinde batırılan geminin zeminde dümdüz durduğuna dikkati çekerek, "Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış adeta bir akvaryum gibi balıklar da zaman zaman içinde dolaşıyor. Tam bir su altı müzesi halinde. Daha sonra batırılan uçak ve heykellerin görüntülerini de çekip paylaşacağız." diye konuştu.