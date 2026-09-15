Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Akademileri bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Akademisi, tarımsal üretime bilgi ve nitelik kazandırmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen eğitimleri başarıyla tamamlayan 'Ana Arı Yetiştiriciliği' ve 'Arı Sütü Üretimi' kursiyerleri için sertifika töreni düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Tarım Akademisi'nde sertifika töreni gerçekleştirildi. Tarımsal üretimde bilgi ve teknik beceriyi artırmayı, üreticileri güncel ve bilimsel uygulamalarla buluşturmayı amaçlayan Tarım Akademi'nin sertifika törenine Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Yol ve Bakım Dairesi Başkanı Hakan Kocatürk ile Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım katıldı. Programda kursiyerlerin başarısı kutlanırken, tarımsal üretimde eğitim ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

'SİZİN EN BÜYÜK DESTEKÇİNİZİZ'

Törende konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin üreticinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kursiyerleri tebrik eden Şahin, 'Biz çiftçilerimize güveniyoruz, siz de bize güvenin. Her zaman sizin arkanızdayız ve en büyük destekçiniziz' ifadelerini kullandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç da kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik ederek, eğitimden üretime uzanan süreçte verilen desteğin devam edeceğini belirtti.

ÜRETİME GİDEN YOL AKADEMİDEN GEÇİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın üretimi ve üreticiyi destekleyen vizyonuyla tarım alanında hayata geçirilen çalışmalar büyüyerek devam ediyor. Bu kapsamda Tarım Akademisi 2025-2026 eğitim döneminde 'Aday Çiftçi', 'Ana Arı Yetiştiriciliği ve Arı Sütü Üretimi', 'Mantar Yetiştiriciliği', 'Sebze Yetiştiriciliği' ile 'Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği' alanlarında eğitimler verildi. 5 farklı branşta açılan 7 grupta toplam 123 kursiyer eğitim aldı. Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin de katkı sunduğu eğitimler sınıflarla sınırlı kalmadı. Kursiyerlerin öğrendiklerini sahada görmesi ve uygulaması amacıyla iki dönemde toplam 28 teknik gezi gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) iş birliğiyle düzenlenen 'Ana Arı Yetiştiriciliği' ve 'Arı Sütü Üretimi' eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ve ekibinin katkılarıyla yürütülen 108 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayan 20 kursiyer sertifikalarını aldı. Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.