Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte açıklanan pakette abonman, fatura, barınma, depozito ve beslenme desteği yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2026-2027 eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrenciler ve aileler için toplam büyüklüğü 8,7 milyar liraya ulaşan yeni sosyal destek paketini açıkladı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, desteklerin öğrenci abonmanından öğrenci evlerine fatura yardımına, depozito desteğinden beslenme paketlerine kadar genişletildiğini duyurdu. Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez öğrenci evlerinin su ve doğalgaz faturalarına destek verileceğini belirterek, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 20 bin öğrenci evine toplamda 7 bin 500 liraya kadar yardım sağlanacağını söyledi.

BARINMA VE DEPOZİTO DESTEĞİ DE VAR

'Evine Hoş Geldin' adıyla başlatılacak yeni uygulamayla, İstanbul'a okumaya gelen öğrencilere tek seferlik 12 bin 500 lira barınma ve depozito desteği verileceğini açıklayan Aslan, öğrencilerin şehirde yalnız olmadığını vurguladı.

ÖĞRENCİ ABONMANI 1 TL OLACAK

Ulaşım desteği kapsamında öğrenci abonmanının 1 TL olacağını duyuran Aslan, bu uygulamanın 21 Eylül'de başlayacağını belirtti. 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında öğrenciler ilk aylık abonmanlarını yalnızca 1 liraya alabilecek. İBB'ye ait müzelerin öğrenciler için de 1 TL olacağını anımsatan Aslan, kültüre erişimi bir ayrıcalık değil, kent hakkının parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Desteklerin toplamının 8,7 milyar liraya ulaştığını belirten Başkan Vekili Aslan, ihtiyaç duyan her öğrencinin ve ailenin yanında olacaklarını söyledi. Cumhuriyetin 'kimsesizlerin kimsesi' olma anlayışını hatırlatan Aslan, dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.