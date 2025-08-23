Düzce’nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen silah kazasında 23 yaşındaki Eren Tunçel’in hayatını kaybetmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Olay, Hamascık köyünde açık alanda yaşanmıştı.

İddiaya göre, Tunçel’in arkadaşı C.H.T., tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalıştığı sırada silah kazara ateş aldı. Göğsünden yaralanan Tunçel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Tunçel’in cenazesi, Dokuzdeğirmen köyü Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Tunçel’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Cumayeri Kaymakam Vekili Taha Furkan Sönmezel, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Fazlı Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Eren Tunçel’in, Dokuzdeğirmen Köyü Muhtarı Hüseyin Tunçel’in oğlu olduğu ve AK Parti Cumayeri Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.