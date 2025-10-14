Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın bu akşam Kocaeli Stadı'nda Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde taraftarların ulaşım ve park sorununu çözmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Toplam 5 bin araç kapasiteli otopark alanları, 3 ana etapta tamamlanarak milli maça yetiştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim Salı günü (bugün) Kocaeli Stadı'nda 21.45'te oynanacak Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda Büyükşehir, milli maç öncesi taraftarların araçlarını güvenle park edebilecekleri otoparkları tamamlayarak, hizmete sundu. Gürcistan taraftarları için Alikahya Organize Sanayi Bölgesi yanında 1.100 araçlık otopark tahsis edildi. Stadyum yanındaki asfalt alanda 300, Hyundai Fabrikası yakınlarında 1.500, eski havaalanı pisti bölgesinde 1.800 ve karavan park alanında 300 araçlık park yeri hazırlandı.

5 BİN ARAÇLIK OTOPARK

Yapılan düzenlemelerle toplam 5 bin araçlık otopark imkânı sağlanmış oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin günler süren yoğun çalışmaları sonucunda taraftarlar, araçlarını güvenle park edecek ve stadyuma rahat bir şekilde ulaşarak heyecan dolu maçı izleyebilecek.

TRAFİK RAHATLAYACAK, ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Diğer yandan alınan tedbirlerle Kocaeli'de şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlatılırken, bu kapsamda Sürmene, Çimenlik ve Ahmet Mümtaz Bey caddeleri trafiğe kapatıldı. Hyundai Fabrikası girişine geçiş kartı olmayan araçlar alınmayacak. Ayrıca Asım Kibar OSB Kavşağı'nda saat 14.00'ten itibaren ağır vasıta geçişi yasaklandı. Milli takım taraftarları Karavan Park, stadyum çevresi ve Vatan Caddesi ile Turnaoğlu Caddesi üzerindeki otoparkları kullanabilecek. Misafir takım taraftarları ise Alikahya OSB yanındaki otopark alanında araçlarını güvenle park edebilecek. Stadyuma ulaşım ise Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ring araçlarıyla kolaylaştırılacak.