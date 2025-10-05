Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 15 yıldır kesintisiz şekilde süren fuarın artık bir kültür markası haline geldiğini vurguladı. 2023 yılında Hindistan'da 3 bin 66 ebeveyn, çocuklarına aynı anda kitap okuyarak bir dünya rekoru kırdığını ifade eden Büyükakın, 'Biz bu rekoru 4 bin 100 ebeveyn ile kırmaya hazırlanıyoruz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı'nın ilk gününde katıldığı radyo programında önemli mesajlar verdi.

Kitap Fuarı'nın pandemi dönemi dışında 2009 yılından bu yana düzenlendiğini ve bugüne kadar 8,4 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Büyükakın şunları söyledi:

'Geçen yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçimiz vardı. 50 binle başlayan bir fuarın bugün 1 milyonu geçmesi büyük başarı. Bu ilgi giderek artıyor. Halkımız kültürel etkinliklere sahip çıkıyor. Bursa, İstanbul ve Yalova gibi çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi geliyor. Önemli olan bunun sürdürülebilir olması. Biz bu kısmı da çok güzel götürüyoruz. Kocaeli Kitap Fuarı artık bir marka haline geldi'.

Bu yılki fuarın teması olan Anadolu Mayası, bizi biz yapan değerleri ön plana çıkardığını ifade eden Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 'Anadolu Mayası, bizi diğerlerinden ayıran özümüzdür. Bu yıl bu tema etrafında dört kültür yayını hazırladık. Kültürel mirasımızı çocuklarımıza aktarmanın yolu dildir. Dil, milli güvenlik meselesidir. Sadece iletişim değil, aynı zamanda ruhumuzu taşıyan soyut vatandır. Dil sadece ne söylediğimizi anlatmaz, duygularımızı da taşır. Dil, insanın iç dünyasının kıyıya vuran dalgasıdır. O nedenle dili korumak, kültürü korumaktır' dedi.

KOCAELİ KİTAP FUARI: BİR KÜLTÜR ALANI

Büyükakın, bu yıl fuara özel olarak hazırladığımız 'Yakut Steplerinden Adriyatik'e Türkçenin Anlamı', 'Akçakoca'nın İzinde', 'Rüzgârla Konuşan Çocuk' ve ''Şehrengiz' adlı yayınlarla da bu kültürel anlayışı pekiştirdiklerin ifade ederek, bu yayınların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi stantlarında ücretsiz olarak dağıtıldığını söyledi.

KOCAELİ DÜNYA REKORUNA HAZIRLANIYOR

Öte yandan 2023 yılında Hindistan'da 3 bin 66 ebeveyn, çocuklarına aynı anda kitap okuyarak bir dünya rekoru kırdığını anımsatan Başkan Büyükakın ,'Biz bu rekoru 4 bin 100 ebeveyn ile kırmaya hazırlanıyoruz. Amacımız, çocuklarımızla birlikte kitap okuma kültürünü güçlendirmek ve dünyaya örnek olmak. Kocaeli Kitap Fuarı, bilinen, takip edilen ve her yıl sabırsızlıkla beklenen bir etkinlik. Bu ilgiyi daha da büyüterek sürdürmek en büyük hedefimiz' diye konuştu.