Rekabet Kurumu, Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesi ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ'de (2010/3) değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeyle dosyaya giriş hakkı, soruşturma ve incelemelerde bir kez kullandırılacak, kurum içi yazışmalar ve ticari sırlar kapsam dışı bırakılacak.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, 18 Nisan 2010 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2010/3) değişiklik yaptı.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, soruşturma ve nihai incelemelerde tarafların dosyaya giriş haklarını ve ticari sırların korunmasına yönelik usulleri yeniden düzenledi.

Tebliğin amacı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tarafların dosyaya giriş haklarının kullanımını ve ticari sırların tespit ve korunmasını düzenlemek olarak netleştirildi.

Dosyaya giriş hakkı, yazılı talep üzerine bir kez kullandırılacağının altı çizilen tebliğle, yeni delil elde edilmediği sürece tekrar erişim sağlanamayacağı hüküm altına alındı. Dosyaya giriş, ticari sırlar hariç belgelerin fotokopi veya elektronik kopyalarıyla sağlanacağı, kurum içi yazışmalar, yalnızca Kurum merkezinde incelenebileceği kaydedildi. Bu arada belgelerin niteliği ve sayısı tutanakla kayıt altına alınacağı, yeni düzenlemelerin devam eden soruşturmalara uygulanmayacağı kaydedildi.

