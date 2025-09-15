Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekran önünde toplanan binlerce Kocaelili, 12 Dev Adam'ın Almanya ile oynadığı final maçında tek yürek oldu. Büyük bir gurur ve heyecanın yaşandığı gecede Kocaelililer, son anlarda kaybedilen maçın üzüntüsünü yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda 12 Dev Adam'ın tarihi maçı için İzmit Kent Meydanı'nda yerini alan sporseverler, dev ekranda hep birlikte final maçını izlemenin keyfini yaşadı.

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştığı maçta Kent Meydanı doldu taştı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda millilerimizin finalde gösterdiği üstün mücadele, binlerce Kocaelili tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

HER SAYIDA COŞKU TAVAN YAPTI

Büyükşehir Belediyesi'nin saatler öncesinden hazırladığı Kent Meydanı, sporseverler tarafından doldurulurken, Türk Bayrakları eşliğinde milli birlik ve beraberlik duyguları en üst düzeyde yaşandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, milli takımın her sayısında tezahüratlarla coşkuyu zirveye taşıdı. Omuz omuza hep birlikte milli heyecanı açık havada dev ekranda yaşayan Kocaelililer, Almanya'nın 88-83 üstünlüğüyle biten maçın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.