Büyükşehir tarafından Kocaeli İtfaiyesi için yapılan Kartepe müfreze binasında yoğun çalışmalar devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İtfaiyesi’nin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi için yerleşke, araç ve ekipman ile personel sayısını artırmaya devam ediyor. Büyükşehir, Kartepe’deki müfreze binasının yapımını da sürdürüyor. Çalışmaların sürdürüldüğü Kartepe müfrezesi, bölgedeki artan yoğunluğa uygun şekilde yapılıyor.

İNŞAAT HIZLA İLERLİYOR

Toplam 1296 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan ve yüzde 50’si tamamlanan Kartepe müfrezesinin tüm kaba inşaat, çatı imalat, iç ve dış kaba sıva imalatları, garaj alanı mantolama imalatı ve tüm çevre duvarlarıyla birlikte panel çit imalatları tamamlandı.Projenin bina cephelerinin mantolama üzeri cephe tuğlası kaplama imalatına devam edilirken tesviye betonu sonrasında seramik kaplama imalatına geçilecek. Elektrik alt yapı borulama imalatları tamamlanan projenin elektrik tava imalatları ise devam ediyor. Mekanik duvar içi sıhhi tesisat alt yapı imalatları tamamlanan projede sıhhi tesisat eksiklerinin tamamlanması içinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kalorifer, havalandırma, klima ve yangın tesisatına ise kısa sürede başlanacak.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen binanın zemin katında itfaiye araçları için 391 metrekarelik garaj, garaj bakım onarım odası, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim-toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, 2 adet depo, mutfak, dinlenme ve yemekhane odası yer alıyor. Birinci katta ise 4 yatakhane, mescit, misafir odası yer alıyor. Zemin kapalı garaj içerisinde yüzey sertleştiricili hasır donatılı beton, geri kalan tüm mahaller 60x60 seramik kaplama yapılacak. Saha asfalt kaplaması yapılacak, bahçede voleybol sahası, otopark ve araç yıkama yeri bulunacak.

