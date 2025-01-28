Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 16 Ocak’ta bir kaza sonucu hayatını kaybeden Kandıra Pirceler Muhtarı Erol Sert’in ailesini evinde ziyaret ederek, taziyede bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Kandıra Pirceler Mahallesi Muhtarı merhum Erol Sert’in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Erol Sert’in çok sevilen bir muhtar olduğunu belirten Büyükakın, “Erol kardeşimiz mahallesi için gayretle çalıştı. Kendisine Allah’tan rahmet, siz değerli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Biz her zaman yanınızdayız” dedi. Taziye ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okundu, merhum için dua edildi. Ziyarette Erol Sert’in eşi Havva Sert, çocukları Tarık Sert, Selçuk Sert ve Edanur Kızılbel’in yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban da yer aldı.