Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatlı ve ücretsiz ulaşım hamlesinden sonragençlerin ekonomisine katkı sunacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’ye örnek olan sosyal belediyecilik anlayışını eğitim alanında da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere sağladığı Türkiye’deki en ucuz ulaşım imkânından sonra uygun fiyata sulu yemek sunacak bir tesisin kapılarını açıyor.

Üniversitesiler Kampüsü içinde hazırlanan Kampüs Mutfak’ta her gün yüzlerce öğrenci için yemekler pişecek, uygun fiyata gençlere sunulacak. Günlük bin öğün kapasitesine sahip restoran, yakın zamanda kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle kampüs içerisinde helikopter pistinde hazırlanan tesis, sulu yemek çeşitleriyle günlük bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteyle hazırlandı.

En lezzetli yemeklerin pişeceği, menüleriyle bütçe dostu olacak Kampüs Mutfakile öğrenciler sağlıklı, hijyenik, lezzetli yemeklere bütçelerini zorlamadan ulaşabilecek. Tesis, bir yemek alanı olmanın yanı sıra öğrenciler için sosyal bir alan niteliği de taşıyacak.

Ulaşım indirimi sonrası ‘Kampüs Mutfak’ ile gençlerin katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Alemdar, “Gençlerimiz, bu şehirde geleceğe umutla bakan en kıymetli hazinemizdir. Onların hayatını kolaylaştırmak ve eğitim süreçlerine destek olmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Hayata geçirdiğimiz yüzde 54’lük ulaşım indirimiyle gençlerimize nefes aldıracak bir adım atmıştık. Şimdi de Üniversiteler Kampüsü’nde ‘Kampüs Mutfak’ projesini hayata geçiriyoruz. Çeşit çeşit sulu yemeği gençlerimize uygun fiyata sunacağız” dedi.

Gençler ekonomilerinekatkı sağlayacakrestorandarahatça, keyifli vakit geçirebilecek. Meraklabeklenen restoran, önümüzdeki günlerde kapılarını açmaya hazırlanıyor.