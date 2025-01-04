Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2024 yılında gıda, giyim, eğitim ve sağlık gibi birçok alandaki önemli sosyal yardımlarıyla vatandaşlara umut olurken İzmit’teki dayanışma kültürünü güçlendirdiKOCAELİ (İGFA) Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşın hayatına dokunan projelere imza atan Kocaeli İzmit Belediyesi, 2024 yılında sosyal destek faaliyetlerini artırarak sürdürdü. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yıl boyu 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik çalışmalarıyla İzmit’teki birçok vatandaşın yüzünü güldürdü.

GIDA VE GİYİM DESTEĞİ İLE AİLELERE YARDIM

İzmit Belediyesi, 2024 yılı içinde Kardeş Eller Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazası aracılığıyla düzenli olarak gıda ve giyim desteği sağladı. Gıda bankasıyla 4.769 haneye gıda yardımı yapılırken, 2.028 haneye ise giyim desteği sunuldu. Ayrıca, 430 aileye bebek malzemesi yardımında bulunuldu. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına büyük katkı sağladı.

SOSYAL YARDIMLAR: KİRA, FATURA VE SAĞLIK DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi olduğu teyit edilen ailelere, belirli periyotlarla kira, fatura, asker ailesi yardımı, doğal afet yardımı, sağlık desteği ve çatı onarım desteği sağlandı. 2024 yılı boyunca 638 aileye toplam 2.235.096 TL nakit yardım gönderildi. Ayrıca, hastalar, yaşlılar ve engelliler için medikal malzeme desteği de verildi. 55 haneye tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve diğer medikal cihazlar sağlanırken, 107 haneye hasta bezi yardımı yapıldı.

EĞİTİM DESTEĞİ VE ÖĞRENCİLERE YARDIMLAR

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, İzmit Belediyesi, 2024 yılı içinde binlerce öğrenciye çeşitli eğitim desteği sundu. 1.856 öğrenciye 790.240 TL kırtasiye malzemesi yardımı yapılırken, YKS sınavına girecek üniversite adaylarına 13.275 TL sınav ücreti desteği verildi. Bu yardımlar, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin başarılarını desteklemek için önemli bir adım oldu.

AİLELERE SICAK YEMEK VE EV EŞYASI DESTEĞİ

İzmit Belediyesi, yaşlılık, hastalık ve engel durumu gibi sebeplerle beslenme güçlüğü çeken ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek desteği sağladı. 2024 yılı boyunca 68.600 öğün sıcak yemek, evlere ulaştırıldı. Ayrıca, Anne Eli projesi kapsamında, ailelerinden ayrı yaşayan üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak yemek desteği verildi. Afet durumu, taşınma ve boşanma gibi olağandışı durumlarda ise sıfır ev eşyası yardımı sağlandı.

MAHALLE MUTFAKLARI VE BESLENME DESTEĞİ

Mahalle Mutfakları projesi, düşük maliyetle yemeklere erişim sağlamak isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sundu. 2024 yılında bu projede, Serdar, Topçular, Hacıhızır ve Turgut mahallelerinde haftanın iki günü üç çeşit yemek 10 TL karşılığında vatandaşlara sunuldu. Ayrıca, ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik sağlanan beslenme desteğiyle 35.410 öğün sıcak yemek ücretsiz olarak dağıtıldı.

YAŞLILAR VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN ÖZEL DESTEKLER

İzmit Belediyesi, yaşlılar ve özel gereksinimli bireyler için çeşitli hizmetler sundu. Alzheimer Yaşam Evi ve Asırlık Çınar Evleri gibi projelerle yaşlıların sosyal işlevselliklerinin arttırılması hedeflendi. 2024 yılı içerisinde, Alzheimer Yaşam Evi’nden 67 kişi faydalandı, Asırlık Çınar Evleri ise 362 yaşlı vatandaşa hizmet verdi. Ayrıca, özel gereksinimli bireylerin gelişimini desteklemek için Yaşama Destek Evi, Otizm Spor ve Yaşam Evi gibi merkezlerde hizmet verildi. YADEV’de 105, Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde 83, Kısa Mola merkezlerinde ise 81 özel gereksinimli birey hizmet almaya devam ediyor.

EVDE BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETLERİ

İzmit Belediyesi, 2024 yılı boyunca yaşlı ve özel gereksinimli bireyler için evde bakım ve temizlik hizmetleri sundu. 310 hane, 7.440 kez evde bakım hizmetinden faydalandı. Ayrıca, 6.336 kez ev temizliği yapılarak, bu bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlandı.

OKULLARDA TEMİZLİK HİZMETİ BAŞLATILDI

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla okullarda temizlik hizmeti projesine start verdi. Bir okulda hizmet devam ederken, talepte bulunan diğer okullarla de görüşmeler sürüyor.