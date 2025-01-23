Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Serdar Mahallesi Er Sokak’ta vatandaşların ve mahalle muhtarının talepleri doğrultusunda yeni bir merdiven yapımını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler son olarak Serdar Mahallesi Er Sokakta yeni merdiven çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde inşa edilen merdiven, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Çalışmada toplamda 15 metreküp beton kullanıldı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi yetkilileri, mahalle halkından gelen taleplere önem verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Serdar Mahallesi sakinleri, merdivenin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti. İzmit Belediyesi’nin mahallelerdeki ihtiyaçlara yönelik çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam edecek.