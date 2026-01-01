KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi yeni yılda da sağlıkçılar ve Kolluk Kuvvetlerini unutmadıİzmit Belediyesi yöneticileri yeni yılı çalışarak karşılayan hastane personelini ve kolluk kuvvetlerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Meslek Odaları ve Sendika Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç, Manav Dernekleri Masası Başkanı Nurullah Özer ve birim müdürleri görevi başında bulunan personelin yeni yılını kutladı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Belediyesi yöneticileri ziyaret programında emekçilere yeni yıl dileklerini ve Fatma Başkanın selamlarını iletirken hazırlanan hediyeleri de takdim ettiler. Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi yöneticilerine teşekkürlerini iletti.