Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi ve sıcak yemek desteğini başlatırken, hayırseverleri bağış portalı üzerinden dayanışmaya davet ediyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, manevi duyguların, birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımlarına hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dayanışma ağını büyütmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi, tüm vatandaşları iyilik zincirine katılmaya davet etti.

Ramazan boyunca sürdürülecek yardım çalışmaları kapsamında, hayırsever vatandaşların bağış yapabilmesi için oluşturulan bağış portalı 26 Ocak itibarıyla erişime açıldı. Ramazan paketi veya iftar desteği sağlamak isteyenler, internet üzerinden kolayca bağışta bulunabilecek.

ONLİNE ÖDEME ŞEKLİNDE

İhtiyaç sahibi ailelere destek vermek isteyen vatandaşlar, www.izmitkardeseller.com adresinde yer alan 'Destek Vermek İstiyorum' bölümüne tıklayarak iftarizmitbel.com üzerinden Ramazan Paketi (1000 TL) ya da İftar Desteği (240 TL) seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Seçilen destek adedi belirlendikten sonra 'Destek Ver' butonuna basılarak online ödeme işlemi tamamlanabilecek.