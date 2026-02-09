Bunlar da ilginizi çekebilir

Belediye çalışanlarına yönelik karbonmonoksit (CO) ölçümleri yapan uzman ekipler, tütün ve tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki zararlarını anlatarak sigara bırakma sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Şubat Sigara Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında belediye çalışanlarına karbonmonoksit ölçümü yapılarak sigara bırakma süreci hakkında bilgi verildi.

