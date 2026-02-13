TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması Ödül Töreni, Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezindeki Hasan Tahsin Salonunda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Törene; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Uşak İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, DEÜ Rektör Yardımcısı Dilşen İnce Erdoğan, TÜBİTAK BİDEB Başkanı Dr. Hatice Dağlıoğlu, DEÜ Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener, akademisyenler, jüri üyeleri, okul yöneticileri, danışman öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

BİLİM YOLCULUĞUNDA GENÇ KATILIMCILARA TAM DESTEK

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK 2204-A İzmir Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, sergiye katılmaya hak kazanan her projenin başlı başına bir başarı olduğunu vurgulayarak bilim yolculuğunda gençlerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

TÜBİTAK BİDEB Başkanı Dr. Hatice Dağlıoğlu ise konuşmasında yaklaşık 30 bin başvuru ile bu yıl bir rekor kırıldığını belirtti. Yarışmanın bir bilim insanı olma yolculuğu olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, dereceye giren öğrencilere sunulan ek katsayı ve burs gibi imkanları hatırlatarak TÜBİTAK'ın genç araştırmacıların her daim yanında olduğunu dile getirdi.

Uşak İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel, her projenin Türkiye Yüzyılı vizyonu için birer yapı taşı olduğunu ve gençlerin gayretinin en büyük ödül olduğunu belirtirken Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul dışı öğrenme ortamlarının önemine ve öğrencilerin kazandığı birlikte üretme kültürüne dikkat çekti.