Bakırköy Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi'nde bin 100 metrekare alanda Yuvamız Bakırköy Muzaffer İzgü Gündüz Çocuk Bakımevi'ni açtı. Başkan Ayşegül Ovalıoğlu, 'Bu bakımevi eşitlik, fırsat ve umut için güçlü bir adımdır' dedi. Merkez, çocuklar için nitelikli eğitim sunacak.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, geleceğin teminatı çocukların daha nitelikli ortamlarda yetişebilmesi için Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevi sayısını artırıyor. Bu kapsamda, Kartaltepe Mahallesi Tez Sokak'ta Muzaffer İzgü Gündüz Çocuk Bakımevi'ni açtı. Merkezin açılış törenine Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocukların güvenli ve nitelikli eğitim alabilmesi için kapsamlı bir şekilde tasarlanan merkez, toplam 1100 metrekarelik kullanım alanına sahip. 500 metrekarelik kapalı alanda; 5 derslik, oyun etkinlik odası, rehberlik odası, idari yönetim birimi, yemekhane ve çocuklara özel tuvaletler bulunuyor.

Merkezin 400 metrekarelik bahçesinde, çocukların açık havada güvenle vakit geçirebileceği 200 metrekarelik oyun parkı, tören alanı ve otopark yer alıyor. Bakımevi, tam kapasiteyle hem öğrencilere hem de velilere hizmet verecek şekilde hizmet veriyor.

Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki 8 merkez ve bu merkezlerde görev yapan 46 öğretmen ile toplam 496 çocuğun eğitim sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.

'Bir kentin gerçek zenginliği, çocuklarına sunduğu imkânlarla ölçülür'

Merkezin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Bugün geleceğimizin en değerli varlıkları olan çocuklarımız için yeni bir kapıyı aralıyoruz. Bir kentin gerçek zenginliği, çocuklarına sunduğu imkânlarla ölçülür. Biz de Bakırköy Belediyesi olarak, ailelerimizin yaşamını kolaylaştıran, çocuklarımıza güvenli, sevgi dolu, nitelikli bir eğitim ortamı sunan projeleri hayata geçirmeyi en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu bakımevi, tam da bu anlayışın bir ürünüdür. Burada çocuklarımız; güven içinde büyüyecek, bilimle, sanatla, oyunla tanışacak; doğaya, hayvana, insana saygıyı öğrenecek; yaratıcı, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişecekler. Ailelerimiz ise gözleri arkada kalmadan, huzurla işlerine gidecekler. Muzaffer İzgü'nün eserleri ve hayata bakışı, çocuklarımızın saf neşesiyle, merakıyla ve yaratıcılığıyla aynı dili konuşuyor. Bu yuva, onun anısına çok yakışacak' dedi.

