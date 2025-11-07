Kocaeli'de Çınar Çocuk Evleri öğrencileri, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Müzesi'nde hem tarih öğrenip hem de Ata'ya olan sevgilerini şiir ve şarkılarla dile getirdiler

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Ata'ya olan sevgilerini ve saygılarını özel bir etkinlikle gösterdiler. Minikler, İzmit'teki Atatürk ve Milli Mücadele Anı Müzesi'ni ziyaret ederek hem duygusal hem de öğretici bir gün geçirdiler.

Rehber eşliğinde müzeyi gezen çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesini anlatan tarihi belgeleri, fotoğrafları ve objeleri büyük bir dikkatle incelediler. Milli Mücadele dönemine ait anıları yakından tanıma fırsatı bulan minikler, öğrendikleri bilgilerle tarih bilincini güçlendirdi.

ATA'YA DUYGULU ŞİİRLER, YÜREKTEN ŞARKILAR

Ziyaret sırasında çocuklar, Atatürk'e duydukları şükranı dile getiren şiirler okudu, sevgiyle söyledikleri şarkılarla duygusal anlar yaşattı. Etkinlik, hem çocuklara unutulmaz bir tarih dersi sundu hem de Ata'ya olan bağlılığın nesiller boyunca süreceğini bir kez daha gösterdi.