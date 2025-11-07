Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' ifadesinde vurguladığı gibi Cumhuriyet'in bekçileri olan gençler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Büyükşehir Belediyesi katkıları ile düzenlenen organizasyonla Bursa'da bir araya gelen yaklaşık 300 genç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gece saatlerinde buluşarak yaklaşık 6 otobüsle Ankara'ya doğru yola çıkan gençler, keyifli bir yolculuğun ardından Anıtkabir'e vardı. Gruplar halinde Ata'nın huzuruna varan Bursalı gençler, müze kısmını da gezerek Atatürk'ün şahsi eşyalarını gördü. 'Ey Türk gençliği!' hitabının sorumluluğunu omuzlarında taşıyan gençler, Atalarının huzurunda Cumhuriyet'e, ilke ve devrimlere sahip çıkma kararlılıklarını bir kez daha gösterdi. 'Gelecek bizim ellerimizde, Cumhuriyet bizim sorumluluğumuzda' mesajı veren gençler, ziyaret sonunda toplu fotoğraf çektirdi.

Gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, gençlerin Cumhuriyet'in en güçlü teminatı olduğunu vurguladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'i gençliğe emanet ettiğini hatırlatan Aksoy, 'Emanete sahip çıkan yüzlerce genci bir arada görmek gurur verici. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atatürk'ün aklın ve bilimin ışığında gösterdiği yolda ilerleyen gençlerle geleceğe umutla bakıyoruz' dedi.