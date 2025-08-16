Kocaeli İzmit Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında mahallelere kameralı denetim sistemi kurmaya başladı. İlk uygulama Serdar Mahallesi’nde hayata geçirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından yerleştirilen kameralar ile çevreyi kirleten, kontrolsüz atık atan ve temizlik kurallarına uymayan kişiler 7 gün 24 saat izlenecek. Tespit edilen ihlallerde hızlı şekilde işlem yapılacak.

AĞIR YAPTIRIMLAR KAPIDA

Belediye yetkilileri, kameralı denetim sistemi sayesinde kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Amaç, hem caydırıcılığı artırmak hem de temiz bir kent düzeni sağlamak.

GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Uygulama ile ilgili yapılan açıklamada, “Kentimizin temizliğini bozan, çevreyi kirleten ve kontrolsüz atık atanlara artık geçit vermeyeceğiz. Hep birlikte temiz bir gelecek için çevreyi koruyalım” denildi. Uygulamanın önümüzdeki süreçte diğer mahallelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.