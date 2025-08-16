Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin YKS tercih döneminde üniversite hayali kuran gençlere yol gösterdiği ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti, Atatürk Bulvarı AKM önünde kurulan stantta alanında uzman rehberler eşliğinde 700’den fazla öğrenciye doğru ve bilinçli tercihler yapmaları için destek sağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin her alanda yanında olmayı ve onların geleceğine değer katmayı sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gençlerimizin hayatındaki en kritik dönemeçte onların yanında olduk. Doğru tercihin, sağlam bir geleceğin anahtarı olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.