Kocaeli İzmit Belediyesinin geçtiğimiz hafta başlattığı Engelsiz Ebeveyn Akademisi tüm hızıyla devam ediyor.

kademinin 'Kardeş İlişkileri ve Aile Dinamikleri' konulu ikinci oturumu, Uzm. Psk. Nermin Koçoğlu Alım eşliğinde Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oturumda, engelli bireylerin kardeşleri arasındaki ilişki dinamikleri, aile içi rollerin dengelenmesi, iletişim yöntemleri ve kardeşlerin duygusal ihtiyaçlarının nasıl desteklenebileceği üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

EBEVENYLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Eğitim sırasında aileler, kendi yaşam deneyimlerini aktararak hem duygusal hem de pratik açıdan birbirlerine destek olma fırsatı buldu. Kardeşler arasındaki etkileşimden günlük yaşamda karşılaşılan güçlükleri aşma yöntemlerine kadar pek çok konuda paylaşılan deneyimler, oturumun interaktif ve güçlendirici bir ortamda ilerlemesini sağladı. Engelsiz Ebeveyn Akademisi, önümüzdeki oturumlarda ailelere yönelik destek çalışmalarını sürdürecek.