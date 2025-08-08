Kocaeli İzmit Belediyesi, Veliahmet, Hacıhızır ve Orhan Mahallelerini birbirine bağlayan ve araç trafiğinin yoğun olduğu Kabaran Çeşme Sokak’ta güvenli ulaşım için beton yol çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabah mesaisine saha ziyaretiyle başladı. Uzun süredir yenilenmesi planlanan Veliahmet, Hacıhızır ve Orhan Mahalleleri’ni birbirine bağlayan Kabaran Çeşme Sokak’ta beton yol çalışmaları başladı. Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Veliahmet Mahalle Muhtarı Bülent Tuncel ve Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur eşlik etti.

HÜRRİYET, “HALKIMIZIN TALEBİ ÜZERİNE”

Çalışmalar ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Güne her zamanki gibi sahada başladık. Uzun zamandır burada ihtiyaç olan ve bir süredir planını yaptığımız Kabaran Çeşme Sokak’tayız. Veliahmet, Hacıhızır ve Orhan Mahallesi’nin birleşimi olan ve en çok kullanılan sokaklardan biri. Buranın yenilenmesi gündemimizdeydi ve ihalelerimiz bittiğinde çalışmalara başladık. Tavşantepe bayırı gibi riskli ve araçların yoğun kullandığı sokaklardan bir tanesi. Halkımız da buranın yenilenmesini ve güvenli hale gelmesini çok istiyordu.

“EKİPLERİMİZ ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR”

Bu sabah Bismillah dedik ve beton yol çalışmamız başladı. Fen İşleri Müdürlüğümüz yaz sezonunu çok hummalı geçiriyor. Sabahtan başlayıp geç saatlere kadar çalışıyorlar. Önceliğimiz tabi ki yıllardır beklenen, problemli bölgeler. O yüzden burada gerçekten çok özenerek çalışıyoruz. Öncelikle çalışkan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Başkan yardımcılarım, müdürüm ve sahadaki arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalar bittikten sonra bir süre yolu kapatacağız ki beton yol iyice otursun ve uzun ömürlü olsun.“

GÜREŞEN, “ZAMANLA AŞINMALAR MEYDANA GELMİŞ”

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de çalışmaların teknik detaylarını paylaşarak, “İzmit Belediyesi olarak yol bakım onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Veliahmet Mahallesi Kabaran Çeşme Sokak’tayız. 3 mahalleyi birbirine bağlayan özellikle taksicilerin ve binek araçların çok sık kullandığı eğimli bir yol. Zamanla aşınmalar meydana gelmişti ve bazı kazalar yaşanıyordu. Biz de bu durumu çözmek adına çalışmalarımızı yaptık.

“BİR AY SONUNDA TAMAMLANACAK”

Yaklaşık 350 metre uzunluğundaki yolda 2 bin 300 metrekare alanda 350 metreküp beton dökümü gerçekleştiriyoruz. 7 ton demir imalatı yapacağız. Yüzeyi gözenekli ve adelansı yüksek yapıyoruz ki tutucu olsun. Çalışmalarımız yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacak. Çalışmalar bittikten sonra bir 15 gün yolu kapatacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz” dedi.

TUNCEL, “TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Veliahmet Mahalle Muhtarı Bülent Tuncel, “Bu sokakla ilgili şöyle bir sıkıntımız vardı: 2024 yılı sonrasında bu yol araç ve yayalar için tehlike arz etmeye başladığını müdürümüze ilettik. Zaten programlarında olduğunu iletti ve bugün başlamak nasip oldu. Bu bağlamda Başkanımıza, müdürümüze ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

BODUR, “6 YILDIR KAPINIZ BİZLERE HEP AÇIK”

Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, “6 yıldır birlikte görev yapıyoruz ve her zaman bizlere kapınız açık. Fen İşleri Müdürümüz ve ekibi, yollarımızdaki sıkıntıları gideriyor. Eğimi yüksek bölgeler olduğu için çalışmalar da çok zor oluyor. Fakat bu zorluğa rağmen ekipler yoğun gayret gösteriyor. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İSU bizim mahalledeki çalışmasını tamamladıktan sonra orada da İzmit Belediyesi yol çalışması yapacak. Halkımızın da bilgisi olsun.