Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik merkezinde çalışan 24 yaşındaki Şevval Öz, üç üniversitenin yetenek sınavını kazanarak büyük başarı elde etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere sunduğu eğitim ve sanat imkânları, yeni bir başarı hikâyesine daha zemin hazırladı. Halkevi Gençlik Merkezi'nde müzik alanında çalışmalar yapan 24 yaşındaki Şevval Öz, bir yıllık yoğun hazırlık sürecinin ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yetenek sınavlarını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Son teknoloji altyapıyla yenilenen Halkevi Gençlik Merkezi, kütüphane, müzik ve tiyatro sınıfları, sanat kulüpleri, hobi atölyeleri ve genç sahnesiyle kısa sürede gençlerin ilgi odağı oldu. Merkezde sanat, teknoloji ve kültürel etkinlikler düzenlenerek gençlerin kendilerini geliştirmelerine imkân sağlanıyor.

'DESTEĞİ BURADA GÖRDÜM'

Küçük yaşlardan beri müziğin içinde olduğunu söyleyen Şevval Öz, Halkevi Gençlik Merkezi'nde aldığı eğitimlerin kendisini konservatuvara taşıdığını belirtti. Keman, bağlama, piyano ve teorik derslerden yararlandığını söyleyen Öz, hocalarının desteğiyle hedeflerine ulaştığını ifade etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nü kazandığını belirten Öz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Halkevi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Şefi Yusuf Bağcıer, Şevval'in yeteneğini fark ettikten sonra onu konservatuvara hazırladıklarını anlattı. Solfej ve nota eğitimleriyle başlayan süreçte disiplinli çalışmanın sonucu olarak üç üniversitenin sınavının da kazanıldığını söyleyen Bağcıer, bu başarının gençlere sunulan imkânların ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğini kaydetti.