Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü piyanist İdil Biret adına düzenlenen 7. İdil Biret Festivali, Datça Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış konseriyle başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası öncülüğünde bu yıl 7'ncisi düzenlenen İdil Biret Festivali, klasik müziğin önemli isimlerini ve genç yeteneklerini Muğla'da sanatseverlerle buluşturuyor. Datça'da başlayan festival, Bodrum ve Menteşe'de gerçekleştirilecek iki orkestra ve iki oda müziği konserinin yanı sıra piyano öğrencilerine yönelik workshop ile 17 Eylül'e kadar devam edecek.

DATÇA'DA KLASİK MÜZİK GECESİ

Festivalin açılış konserinde Türkiye'nin önemli piyanistlerinden Hande Dalkılıç, ülkemizde az seslendirilen Şostakoviç'in 2. Piyano Konçertosu'nu yorumladı. 2025 Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde (ICMA) 'Discovery Award'a layık görülen 18 yaşındaki piyanist Can Saraç ise Beethoven'ın 4. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.

Hande Dalkılıç ve Can Saraç'a, Deniz Oliveira Erdinç yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

FESTİVAL MUĞLA'NIN ÜÇ İLÇESİNDE SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Datça'daki açılış konserinin ardından festival, Menteşe ve Bodrum'daki programlarla devam edecek. İrina Nikotina (keman), Julya Krepak (çello) ve Aslı Tuncay'dan (piyano) oluşan Barcarol Trio, 15 Eylül'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi terasında sahne alacak.

Festivalin 16 Eylül programında ise flüt virtüözü Halit Turgay, Rüzgar Turgay (keman) ve Deniz Akalın'dan (piyano) oluşan Hitit Trio, Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak.