Yassıbağ ve Yenice mahallelerinde meydana gelen yangınlarda hayvanlarını, yem ve samanlarını kaybeden vatandaşların yaraları İzmit Belediyesi tarafından sarılıyor. Belediye, yangında zarar gören üreticilere saman ve besi yemi desteğinde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit'in Yassıbağ Mahallesi Muratoğlu mevkisinde bulunan besi çiftliği ile Yenice Mahallesi'ndeki samanlık alanında geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınlarda çok sayıda hayvan telef olurken, büyük miktarda yem ve saman da kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan yangınların ardından harekete geçen İzmit Belediyesi, zarar gören vatandaşlara saman ve besi yemi desteği sağladı. Destek programına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz, Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya ve Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş katıldı. Programda Yassıbağ Mahalle Muhtarı Ufuk Ataman ile Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülser de yer aldı.

'ZOR GÜNLERİNDE VATANDAŞLARIN YANINDAYIZ'

Destek çalışmaları hakkında açıklama yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında olduklarını belirterek, 'İzmit Belediyesi olarak meclis kararımızla zarara uğrayan vatandaşlarımıza besi yemi ve saman balyası desteği veriyoruz. Zor günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı görev biliyoruz' dedi.

Yenice Mahallesi sakini Mustafa Aktaş, 'Yangın dolayısıyla temizlik konusunda, mıcır konusunda ve yem-saman desteği konusunda çok yardımınız oldu. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Muratoğlu sakini Aliye Güneş de yangın sonrasında sağlanan katkı ve desteklerden dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.