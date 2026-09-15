İstanbul'un Silivri ilçesi Gazitepe Mahallesi'ndeki şenlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, tarımsal desteklerin süreceğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Silivri'nin Gazitepe Mahallesinde düzenlenen Ayçiçeği Hasat Şenliğine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanvekili Yalçın Ekici, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, meclis üyeleri, muhtarlar, İBB bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve üreticiler katıldı. Şenlikte çiftçiler adına konuşan Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, dağıtılan tohumların üretim maliyetlerini azalttığını belirterek destekler için teşekkür etti.

EKİCİ: 'İMAMOĞLU'NA SİLİVRİ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Silivri Belediye Başkanvekili Yalçın Ekici, tarımsal desteklerin İstanbul'da yeniden güçlü bir kamu politikası hâline gelmesine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Konuşmasına, '1,5 yılı aşkın süredir hukuksuz biçimde Silivri'de tutulan İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletiyorum' sözleriyle başlayan Nuri Aslan, İBB'nin kırsalda üretimi desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi. Mazot, gübre, tohum ve yem fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Aslan, 'İBB Hep Yanında' anlayışıyla üreticinin yanında olduklarını vurguladı. Aslan, sadece bu yıl 3 bin 537 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıttıklarını, bu tohumların yaklaşık 106 bin dekar alanda toprakla buluştuğunu ifade etti.

'2026'DA 300 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'

İBB'nin tarımsal desteklerinin ayçiçeğiyle sınırlı olmadığını belirten Aslan, 2020'den bu yana milyonlarca fide, tohum ve mazot desteği sağladıklarını kaydetti. Başkan Vekili Aslan, bugüne kadar verilen tarımsal girdi desteğinin toplam değerinin 667 milyon liraya ulaştığını, yalnızca 2026 yılında 300 milyon liralık daha destek verileceğini açıkladı. İstanbul genelinde bu yıl 45 ila 50 bin ton yağlık ayçiçeği hasadı beklediklerini, bunun karşılığında 20 ila 22 bin ton yağ üretileceğini söyledi.

Cumhuriyetin üretimle bağımsızlık anlamı taşıdığını vurgulayan Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da başlattığı üretici dostu yaklaşımı sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, 'Çiftçi üretirse İstanbul kazanır. Üretici güçlenirse Türkiye güçlenir' dedi.