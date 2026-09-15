İzmit Belediyesinin gençleri teknoloji, girişimcilik, üretim ve sosyal yaşamla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Tekno Garaj, kapılarını girişimci gençlere açtı. Resmi açılışı yarın saat 18.00'de yapılacak Tekno Garaj; ücretsiz ofis, internet, teknik destek ve mentorluk imkanı sunuyor

KOCAELİ (İGFA) - Tekno Garaj ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Otomasyon Yazılım Birim Sorumlusu Hakkı Cem Çelik, 'Tekno Garaj, girişimcilerin projelerini hayata geçirdiği, aynı zamanda mentorlük hizmetini aldığı bir yerleşkemiz. Biz burada genç girişimci arkadaşlarımıza teknik destek imkanı sağlıyoruz.

https://girisimcilik.izmit.bel.tr/ adresinden online olarak başvuruda bulunulabilir. Başvurulan projeye göre; Ön Kuluçka, Kuluçka veya Girişim Hızlandırma Ofisi'nde yer tahsisi sağlıyoruz. Buradaki Kafe Garaj'da da gençlere soğuk ve sıcak ikramlarımızı olacak. Açılışımıza genç girişimci arkadaşlar başta olmak üzere tüm İzmit halkını davet ediyoruz' dedi.

'ÜCRETSİZ İNTERNET VE OFİSTEN FAYDALANIYORUZ'

Tekno Garaj'dan faydalanan, Cortex College Counselling'in kurucu ortaklarından Emirhan Salman, 'Yaklaşık üç senedir, yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İzmit Belediyesinin yeni açmış olduğu Tekno Garaj ile girişimimizi dijitalleştiriyoruz. Buradaki ücretsiz internet, ofis ve çalışma ortamından faydalanıyoruz. İzmit Belediyesinin bizim gibi girişimci gençlere böyle bir imkan sunması gerçekten büyük bir şans. Aynı zamanda Bilgi İşlem Müdürlüğü ekiplerinin burada bize teknik destek vermesi çok değerli. Merkezi bir lokasyonda olması da ulaşım konusunda bizleri çok rahatlatıyor. Bizim gibi girişimcilik projesi olan gençlere Tekno Garaj'ı tavsiye ediyorum' ifadelerini kullandı.