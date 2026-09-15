İzmir'de Konak Atatürk Meydanı'ndaki etkinliklerde ahilik geleneği, zeybek gösterileri ve aşık atışmasıyla yaşatıldı.

İZMİR (İGFA) - Anadolu'nun dürüstlük, yardımlaşma ve meslek ahlakı gibi değerlerini nesilden nesile aktaran ahilik geleneğinin yaşatıldığı 39'uncu Ahilik Haftası, İzmir'de coşkuyla kutlandı. Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menemen Belediye Başkanı Ahmet Pehlivan, İESOB Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, milletvekilleri, kamu yöneticileri, esnaf ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Meydanda kurulan stantlarda İzmirlilere ikramlarda bulunulurken, geleneksel el zanaatları ve esnaf-sanatkâr meslekleri de tanıtıldı.

ZEYBEK VE AŞIK ATIŞMASI İLGİ GÖRDÜ

Kutlamalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu zeybek ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Ahilik geleneğini temsilen kunduracılık, demircilik ve terzilik gibi meslekler sahnede canlandırıldı. Programda ayrıca aşıklar Ali Rıza Ezgi ve Mehmet Divanoğlu tarafından gerçekleştirilen geleneksel aşık atışması da izleyicilerden alkış aldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, teknolojik dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ancak bu süreçte ahlaki ve kültürel değerlerin korunması gerektiğini vurguladı. Başkan Tugay, Ahi Evran-ı Veli'nin yalnızca meslek öğretisi değil, aynı zamanda dürüstlük, cömertlik, paylaşma ve dayanışma kültürü bıraktığını belirterek, 'Teknoloji iyidir, medeniyet iyidir, yapay zekâ iyidir. Ama eğer ahlakınız, erdemleriniz, iyiliğiniz, insanlığınız yoksa bunların herhangi bir ülkeye iyilik getirmesi mümkün değildir' dedi.

VALİ ELBAN: 'AHİLİK KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKARSAK ESNAFLIK TEŞKİLATI DAĞILMAZ'

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise ahilik kültürünün hem geçmişte hem de bugün ekonomik ve toplumsal yaşamın merkezinde yer aldığını söyledi. Elban, ahiliğe sıkı sıkıya sahip çıkıldığında esnaf teşkilatının dağılmayacağını ve teknolojik dönüşüme rağmen iyi ustaya her zaman ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen Şed Kuşatma Töreninde, Bornova Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Sümeyye Arslan 'İlin Çırağı', körüklü çizme ustası Hasan Hüseyin Öter 'İlin Ahisi', İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Kerem Harputlu ise 'İlin Kalfası' seçildi.