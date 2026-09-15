COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins, 'Konya'dan COP31'e: Gençlerle İklim Eylemi' programında Konya'da gençlerle buluştu.

KONYA (İGFA) - COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins, 'Konya'dan COP31'e: Gençlerle İklim Eylemi' programında Konya'da gençlerle buluştu.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programa katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Koru, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimlerden Sorumlu Özel Elçi Uğur İbrahim Altay'ın selamlarını ileterek konuşmasına başladı.

COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hedeflerin somut adımlara dönüşmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlenmesi açısından önemli bir buluşma olduğunu ifade eden Koru, 'Bu süreçte şehirlerin tecrübelerinin ve gençlerin önerilerinin karar mekanizmalarına yansıması büyük önem taşıyor. Bugün Konya'da gerçekleştirdiğimiz buluşmayı gençlerimizin sesini bu ortak geleceğin inşasına taşıyacak kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çevresine duyarlı, sorumluluk alan ve üreten gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Sally Higgins'in gençlerin fikirlerine alan açan, onların sesini uluslararası iklim gündemine taşıyan çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Sayın Higgins'e, emeği geçen herkese ve katılımlarıyla bizlere umut veren siz kıymetli gençlerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'KONYA GİBİ GÜZEL ŞEHİRDE OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM'

Konyalı gençlere hitap eden COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins ise, Konya gibi güzel bir şehirde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.

Programı düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Higgins, 'COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonuyum. Bu anlamda gençlere, çocuklara dünya çapında ulaşmaya, iletişim kurma görevine nail oldum. Avusturalya ve Türkiye'nin bir araya getirilmesi anlamında da önemli bir rol oynayacağım. COP31 Antalya'da düzenlenecek. Dünya tarihi içerisinde çok önemli bir andan geçtiğimizi söyleyebiliriz. Paris Antlaşması'ndan çoğunuzun haberi vardır. Bu da yine bir COP zirvesinde kabul edilen bir sözleşmeydi' dedi.

'GENÇLER EYLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ANLAMINDA ÖNEMLİ ORTAKLARIMIZ'

'Konuşmayı bir kenara bırakıp eyleme geçmemizin gerektiği bir noktadayız' diyen Higgins, 'Dünya çapında ülkelerin de eyleme geçmek için adımlar attığını görmek çok güzel. Burada gençler de bu eylemlerin gerçekleştirilmesi anlamında önemli ortaklarımız, partnerlerimiz. Bu anlamda burada sağlamaya çalıştığımız şey, sadece taahhütlerde ve hedeflerde gençlerin düşünülmesinin bir kenara bırakılıp artık onların da sesinin duyurulması. Gençler, yani 35 yaş altı insanlar, dünya çapında genel dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor. COP31 sürecinde bu anlamda iklim değişikliğinden sonra bütün tarafların, bütün başkanlıkların, bütün bakanlıkların da oynayacağı önemli roller var. Sizin mesajlarınızı COP31 toplantısına taşıyacağım ki, işte gerçekten gençlerin uygulayıcı ortaklar olarak sesinin duyurulmasını sağlayabilelim. Çok teşekkür ederim bu projemiz için' açıklamalarını yaptı.

COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Higgins, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilirlik ve iklim eylemi konularında gençlerden gelen soruları da cevapladı.