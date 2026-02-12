İstanbul Maltepe Belediyesi ile TMMOB arasında ilçedeki asansörlerin güvenliğini sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Can güvenliğini esas alan protokol kapsamında asansörlerin periyodik kontrolleri gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası, Asansör Kontrol Merkezi ile ilçedeki asansörlerin güvenliğini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in ev sahipliğinde düzenlenen törene Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç, MMO İstanbul Şubesi Sekreteri Serkan Sevat ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

'KENT YAŞAMINDA GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRECEK'

İlçe sakinlerinin can ve mal güvenliğini esas alan, asansörlerin periyodik kontrollerinin bilimsel ve teknik kriterlere uygun biçimde gerçekleştirileceği protokolün imza töreni sonrası açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 'Bu iş birliği, kamu güvenliğini önceleyen yerel yönetim anlayışımız ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın teknik uzmanlığını bir araya getirerek kent yaşamında güvenliği güçlendirecektir.' dedi.

YILDA EN AZ BİR KEZ DENETLENMESİNİ ÖNGÖRÜYOR

4 Mayıs 2018 tarihli 'Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği' ve 13 Eylül 2022 tarihli 'Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında hayata geçirilen protokolle, yeni binalarda tescil öncesi kontrollerin yapılmasını ve mevcut asansörlerin yılda en az bir kez denetlenmesini öngörüyor. Bu sayede asansörlerin can ve mal güvenliği açısından güvenli kullanımı hedefleniyor.

PROTOKOL 5 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile imzalanan protokol, 5 yıl süreyle geçerli olacak. Bu işbirliğiyle, ilçedeki asansörlerin periyodik kontrolleri daha sistematik ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilecek.