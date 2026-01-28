Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Çandır Mahallesi'nde bulunan evlerinde meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye ziyaret gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

MUĞLA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Çandır Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını mahallede korku dolu anlar yarattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle tüm evi sardı. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken can kaybı olmaması tek teselli oldu.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, beraberindeki heyetle yangının meydana geldiği eve ziyaret gerçekleştirdi. Evde detaylı bir inceleme yapan Başkan Topuz, aile bireylerinden yangın anı hakkında bilgiler aldı.

Ailenin barınma ve temel ihtiyaçları karşılanması noktasında talimatlar veren Başkan Topuz, aile bireyleriyle yakından ilgilenerek geçici olarak barınacakları konteynerin bir an önce evin bahçesine kurulacağını ifade etti. Vatandaşların sadece iyi gününde değil kötü gününde de yanlarında olduklarını belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ' Meydana gelen olayda en büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Ailemizin evini en kısa sürede eski haline getirmek ve mağduriyetlerini gidermek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum' dedi.