Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehir merkezinin yoğun noktaları arasında yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kahveci, ziyaret sırasında vatandaşlardan ve esnaftan gelen talep ve önerileri dikkatle dinleyerek istişarelerde bulundu.

Belediye olarak kentin her noktasında yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Kahveci, halkın görüş ve beklentilerinin belediye hizmetlerinin geliştirilmesinde yol gösterici olduğunu ifade etti. Esnafın şehrin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine vurgu yapan Başkan Kahveci, iş yeri sahiplerine hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ve esnaf, Başkan Eyüp Kahveci'ye teşekkür ederken, program karşılıklı iyi temenniler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.