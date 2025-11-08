Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün sabah saat 09.05'te yangın çıktı.

Olay yerine AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam ediyor.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Valilik açıklamasında, 'Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalar temenni etti. Erdoğan, 'Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı.