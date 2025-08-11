İzmit Belediyesi'nin eğitimdeki başarısı gururlandırmaya devam ediyor. Fatma Başkan Balkancılar Köyü mevlid programında, belediyenin eğitim yatırımlarının meyvelerini veren iki öğrencisiyle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Akademi’nin ilk mezunlarından olan üniversite öğrencisi Tuğçe Karaca ve ilk karnesini Çınar Çocuk Evi’nden alan Elisa Uğurlu, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya geldi.

Başkan Hürriyet, gençlerin eğitim yolculuğunda elde ettikleri bu başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ Bugün çok mutlu olduğum harika bir an yaşadım. Küçük bir kız yanıma geldi. Yaşı küçük ama müthiş özgüvenliydi ve “ben Çınar Kreşte okudum” dedi. 5 dakika sonra da genç bir kız geldi ve “ben Çınar Akademinin ilk öğrencilerindenim ve Üniversiteyi kazandım” dedi.

“GELECEĞE UMUTLA BAKAN ÇINARLAR”

İyi ki açmışız dediğim; Çınar Kreşlerimiz ve Çınar Akademilerimiz. Bu iki kız çocuğu bizden eğitim almış ve hayatlarına dokunmuşuz. Gözlerindeki ışığı görünce kendi evlatlarımmış gibi çok sevindim. Muhteşem bir duygu. İşte belediye başkanlığın en güzel tarafı bu olsa gerek. Çınar Akademi’mizin ilk öğrencilerinden olup şimdi üniversiteye devam eden Tuğçe Karaca ile, Çınar Çocuk Kreşimizde iki yıl eğitim alıp artık ilkokullu olan minik Elisa Uğurlu yolunuz bahtınız açık güzellerim. Çınar’ın gölgesinde büyüyen her fidan, geleceğe umutla bakan birer çınara dönüşüyor” ifadelerini kullandı. Tuğçe Karaca ve Elisa Uğurlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu güzel anı ölümsüzleştirdi.